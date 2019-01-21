/ Управление благоустройства нашло 186 нарушений по уборке территорий

Большая часть из них связана с уборкой снега во дворах.

Сегодня на аппаратном совещании врио главы Челябинска Владимир Елистратов отметил, что после нескольких снегопадов на прошлой неделе, от жителей города поступило много жалоб о состоянии тротуаров и проездов во дворах. По результатам обращений, Управлением благоустройства был проведен мониторинг территорий, в результате которого были обнаружены нарушения.

Управление благоустройства силами административно-технической инспекции ежедневно проводит объезды территорий на предмет их содержания. За прошлую неделю в ходе объездов прошла проверка состояния улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий (тротуары, внутриквартальные проезды и т. д.). Было выявлено 186 нарушений в части неудовлетворительной уборки территорий в зимний период. 30 из них объекты улично-дорожной сети, 17 лотковая зона складирования снега, 13 состояние территорий остановок общественного транспорта, 156 замечаний по внутриквартальным территориям. — отметил в своем докладе начальник Управления благоустройства Владимир Жучков.

Также Владимир Жучков подчеркнул, что информация о нарушениях ежедневно передается ответственным за территории лицам, для устранения нарушений.