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/ О благоустройстве Аши рассказал глава района Виктор Лукьянов

О благоустройстве Аши рассказал глава района Виктор Лукьянов

Средства на реконструкцию из областного бюджета направил Борис Дубровский.
сегодня в 17:18
  |  Общество
Аша получила 72 миллиона рублей на благоустройство из бюджета области. В планах городских властей — реконструкция нескольких парков, в том числе парка имени Пилютина. Он, по словам главы Ашинского района Виктора Лукьянова, уже давно нуждается в модернизации.

В этом году мы уже проделали большой объем работ. Мы построили лыжероллерную трассу, на которой и в летний период, и сейчас тренируются лыжники и другие любители лыжного спорта. Также построили тропу долголетия, по которой горожане любят прогуливаться. Все это освещено и имеет заслуженный авторитет среди населения города. Мы обратились к Борису Дубровскому о поддержке проекта, нам он выделил средства в размере 72 миллиона рублей. Все эти деньги будут направлены на реконструкцию парка и прилегающих территорий. — рассказал сайту «Первый областной» Виктор Лукьянов.

Кроме того, в парке установят новые аттракционы, построена скейт-площадка, крытый хоккейный корт и детская площадка. Администрация города уже провела аукцион на приобретение аттракционов.

Мы проведем благоустроительные работы на территории городской площади, которая прилегает к парку. Там будет проведено асфальтирование, заменены бордюры, высажены новые насаждения, разбиты клумбы, реконструирован памятник красноармейцам. Кроме того, будут проведены работы в сквере Соловкова, где будут построены фонтаны, и, соответственно, реконструирован мемориал погибшим воинам-ашинцам. В поселке лесохимиков мы планируем создать сквер, чтобы жители поселка имели возможность отдохнуть. Там будут разбиты клумбы, установлены детские и игровые площадки. — добавил Виктор Лукьянов.

Добавим, что средства на реконструкцию парка из областного бюджета были направлены губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

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