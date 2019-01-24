/ Улучшение в благоустройстве города отметили челябинцы

Вторую строчку по популярности занимает «строительство и ремонт дорог».

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации опубликовал исследование, в котором приняло участие 700 респондентов. Им было предложено ответить на вопрос «На ваш взгляд, в каких из перечисленных аспектов жизни города и его населения произошли наиболее заметные улучшения в 2018 году?». Выбрать можно было три варианта из пятнадцати предложенных. В среднем люди выбирали 1−2 варианта.

Наиболее популярным вариантом оказался «благоустройство территории (озеленение, парки, скверы, детские площадки и т. д.)» — его выбрали 41,7% интервьюированных. По сравнению с 2016 годом количество выбравших этот ответ увеличилось на 24,2%. Чаще всего этот ответ выбирали молодые люди от 18 до 30 лет. И это закономерно, поскольку в 2018 году активно реализовывались несколько проектов по благоустройству территорий.

Большинство респондентов выбрало этот ответ, потому что это обусловлено теми реальными процессами, что происходят в Челябинске. Мы знаем, что в последние годы, не только в связи с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС, а в принципе, по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского очень много средств выделяется на реализацию проектов по благоустройству городской среды. Если вспомнить события 2017 и 2018 года, активно организовывались опросы горожан по тому, какие именно объекты благоустроить в тех или иных районах. Соответственно, люди видят и результат, что действительно происходят изменения, и люди вовлечены в этот процесс, благодаря системе районных голосований, общественных слушаний. — политолог Александр Мельников.

Вторую строчку по популярности занимает «строительство и ремонт дорог» — этот вариант выбрали 20% отвечающих на вопросы людей. Следующая позиция — «проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий», за нее проголосовали 18,3% респондентов.

С большим отрывом ниже располагаются «охрана общественного порядка», «работа городского общественного транспорта», «услуги в сфере культуры и досуга» с одинаковым процентом голосов — 5.