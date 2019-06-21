/ Жители северо-запада Челябинска на всю ночь останутся без света

Горожан предупредили об очередном массовом отключении электроэнергии.

Очередное массовое отключение электроэнергии ждет Челябинск. В этот раз без света останутся жители северо-запада. Отключить электричество нужно, чтобы специалисты «Челябэнерго» могли демонтировать грозозащитный трос и смонтировать ограничители перенапряжения. Отключение запланировано на 22 июня с 01:30 до 08:30.

В зону временного обесточения попадает район, ограниченный улицами: Новоградский проспект, улица Северо-Западная околица, улица Городская, улица Салавата Юлаева, улица Чичерина, Комсомольский проспект, улица 40 лет Победы. — рассказала сайту «Первый областной» группы по связям с общественностью «Россети Урал» - «Челябэнерго» Марина Чернова.

Горожан просят не игнорировать предупреждение и отключить из сети электроприборы, чтобы исключить ущерб для личного имущества и здоровья.

Отметим, что временное отключение электроэнергии позволит не только подготовить сети к максимуму нагрузок в осенне-зимний период, но и обеспечить развитие городской инфраструктуры.