Без света ночью могут остаться жители нескольких поселков Челябинской области

Кратковременные отключения в Сосновском районе связаны с проведением технических работ.

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«Россети Урал» — «Челябэнерго» сообщили о проведении работ на подстанции в Сосновском районе Челябинской области. В связи с этим в нескольких поселках сегодня ночью могут возникнуть перебои в электроснабжении. Также проблемы могут наблюдаться и с уровнем напряжения в сети.

«С 9 по 11 октября 2019 г. в Сосновском районе будут проводиться работы по подключению к электросетям после реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ „Харлуши“. Для проведения данных работ необходим перевод питания ПС 110 кВ „Кременкуль“ на резервные центры питания», — сообщили в пресс-службе компании.

Неудобства продлятся с 00.00 до 08.00 часов 10 октября, до тех пор, пока не будет полностью восстановлена нормальная схема электроснабжения.

Кратковременные отключения света в это время возможны в поселках Кременкуль, Трифаново, Костыли, Кайгородово, Трубный, Садовый, Ключи, Малышево, и Северный.

Полностью без электричества останутся СНТ «Мичуринец» и поселок «Вавиловец».

Жителям также советуют на время работ отключить от сети все электроприборы, чтобы не лишиться техники из-за возможных перебоев.

Уточнить сроки проведения работ и получить необходимую информацию можно в call-центре компании «Россети Урал»: 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).