Жители села Яраткулова вновь жалуются на отсутствие рейсового автобуса

Маршрут Аргаяш — Яраткулова перестал курсировать в июле.

Послушать 00:00

Жители села Яраткулова в Челябинской области вновь бьют тревогу из-за того, что рейсовый автобус № 499, следовавший по маршруту Аргаяш — Яраткулова, перестал курсировать. В июле автобус пропал и жители села больше не могут удобно выехать за пределы своего населенного пункта.

«Для южной части района это ощущается особенно остро. Жителям сел Яраткулова, Кулуево, Березовка, Кузяшева и так далее, трудно добираться до места работы, больницы, аптек и других учреждений, находящихся в райцентре. Чуть больше месяца радовались мы автобусу, но не успели люди привыкнуть, как его опять отменили. Вот и сожалеем мы, „безлошадные“ пассажиры, что опять приходится по двойной цене ездить с сомнительными таксистами, которые к тому же капризничают и не всех подвозят», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» житель села Яраткулова.

Напомним, что ранее с подобной проблемой жители села уже сталкивались в январе 2020 года. Тогда на маршрут пустили временный автобус, чтобы жители могли добираться в райцентр без проблем. После этого был выбран подрядчик, индивидуальный предприниматель Равиль Алибаев, который занимался перевозками, однако он посчитал данный маршрут убыточным.

«1 апреля 2020 года в администрацию района поступило письмо от Алибаева Р. Р. об отказе осуществления перевозок по всем маршрутам в связи с трудным финансовым положением, обусловленным убыточностью маршрутов, связанной с низким пассажиропотоком. Для компенсирования части убытков перевозчик предпринимал попытку увеличения стоимости билетов за проезд, но ожидаемых результатов эти меры не дали. Ситуация осложняется еще и тем, что жители зачастую прибегают к услугам частных извозчиков и такси, поэтому маршрутные автобусы не наполняются, едут вхолостую», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Аргаяшского муниципального района.

Для того, чтобы возобновить транспортное сообщение между данными населенными пунктами, необходимо предоставить перевозчику субсидии, чтобы компенсировать часть затрат на поездки. Для заключения подобного контракта на 9 муниципальных маршрутов, которые были закрыты подрядчиком, необходимо более 22 миллионов рублей. Однако бюджет на 2020 год уже расписан, а смогут ли направить такую сумму из районного высоко дотационного бюджета на 2021 год — неизвестно.