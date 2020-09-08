За не готовность школьных автобусов к 1 сентября привлекли к ответственности главу Карталинского района

Прокуратура выявила нарушения в организации перевозки учащихся.

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Пятнадцать автобусов, на которых карталинские дети должны были добираться до школы, оказались не готовы к учебному году. Перевозить учеников на них было запрещено из-за не пройденного техосмотра, отсутствия страховки, огнетушителей и аптечек, неисправности тахографов, ремней безопасности, фар. Эти и другие нарушения выявила прокурорская проверка.

«В результате ненадлежащего технического состояния автобусов и оборудования, непринятия заблаговременных мер к приведению автобусов и оборудования в соответствие с требованиями законодательства, нарушены права несовершеннолетних на транспортное обеспечение», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

После внесения главе Карталинского района представления об устранении нарушений перевозку школьников возобновили.

Напомним, 1 сентября школьники не смогли попасть на уроки из-за отмены подвоза. О проблеме с автобусами рассказали родители учеников из поселка Вишневый. Решить вопрос поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Министр образования региона Александр Кузнецов пояснил, что в сложившейся ситуации виноваты муниципальные власти, которые не приняли меры по организации школьных перевозок. Также повлияли долги подрядчика и несвоевременная передача полномочий другой компании местной администрацией.

Добавим, в Карталинском районе в подвозе нуждаются более 400 детей.