В Челябинске на маршрут вышел автобус № 21

С 16 октября в городе курсирует три таких автобуса.

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В Челябинске возобновляется автобусный маршрут № 21, следующий от улицы Мамина до АМЗ. 16 октября на линию вышли 3 автобуса. В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, какова трасса движения автобуса, а также во сколько отправляются первый и последний маршруты.

«Трасса движения маршрута № 21: Мамина — Щербаковская 2-я — Танкистов — Бажова — Героев Танкограда — проспект Ленина — Воровского — Блюхера — Уфимский тракт — Трактовая (поселок АМЗ) — Кузнецова — Блюхера — Воровского — проспект Ленина — Героев Танкограда — Бажова — Танкистов — Щербаковская 2-я — Мамина. Пассажиры смогут доехать до остановок „Улица Трактовая“, „Красный мост“, „Школа“, „Проспект“, „Магазин“, „Больница АМЗ“, не оплачивая проезд повторно»,— уточнили в мэрии.

От конечной улицы Мамина первый автобус отправляется в 5:50, последний — в 18:43. От посёлка АМЗ уехать можно будет уже в 6:46, последний автобус следует от посёлка в 19:39.

Оплатить проезд можно как наличными, так и бесконтактным способом. Также к оплате принимаются все виды транспортных карт, включая социальные. Стоимость проезда — 23 рубля.