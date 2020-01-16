Жители села Яраткулова радуются восстановлению автобусного маршрута

Автобусы не заезжали в отдаленный населенный пункт полмесяца.

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В селе Яраткулова жители снова могут ездить на автобусе. Больше двух недель всем, у кого нет личного автомобиля, приходилось отправляться в город или соседнее село на попутных автомобилях.

«Пенсионеры постоянно ездят за лекарствами, аптека есть только в Кулуево. Добраться очень сложно, попутки останавливаются редко, поэтому можем часами стоять на остановке», — рассказывает сайту «Первый областной» житель села Яраткулова Шагидула Камалов.

Восстановить автобусное движение помогло только обращение к губернатору Алексею Текслеру. Благодаря этому сейчас в селе восстановлен автобусный маршрут. Пока он будет временным.

«По итогам совещания в Аргаяшском районе было принято решение о выдаче временных карт маршрута перевозчику ИП Алибаев сроком на 1 месяц. Это временная мера, однако в середине февраля будут объявлены результаты конкурса, вследствие чего станет понятно, какой перевозчик будет работать на маршруте № 499 в постоянном режиме», — сообщили сайту «Первый областной» в региональном Миндортансе.

Одной из причин, почему автобус убрали, было несоответствие графика движения потребностям жителей. Многим необходимо уехать утром, а автобус приходил днем и вечером, поэтому ехал порожняком.

«Теперь мы попробуем запустить маршрут и утром, посмотрим, как будет. Днем и вечером он также будет ездить», — рассказал сайту «Первый областной» глава села Яраткулова Ильгиз Туктаров.

Расписание автобусов скоро появится, объявления с ним повесят для жителей, чтобы им больше не приходилось добираться на попутных машинах.