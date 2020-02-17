До челябинского аэропорта запустят ночные автобусные рейсы

Они появятся до конца апреля.

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Три автобусных рейса в Челябинске будут возить пассажиров до аэропорта «Игорь Курчатов» по ночам. Был объявлен аукцион, он будет проведён на этой неделе. Об этом заявили в управлении транспорта городской администрации.

«Жители Челябинской области часто обращались с этими вопросами. Поэтому, после проведения аукциона, планируется, что перевозчик приступит к обслуживанию с 26 апреля», — сообщили в управлении транспорта.

Подробное расписание рейсов появится позже, но уже известно, что первыми «ночными» автобусами станут № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт», № 45 «Автобусный парк — Аэропорт». Также будет курсировать и маршрут № 41 «ДК Строителей — Аэропорт», но только после того, как откроется мост на Коксохиме.

Отмечалось, что летнее расписание рейсов будет готово в конце марта, поэтому и график ночных маршрутов появится позже. Но, по предварительным данным, на маршруте № 1 будет введено 4 рейса — с 22 часов до 5 утра, на маршруте № 41 — 6 рейсов в это же время, а по маршруту № 45 — два рейса, с часу ночи до пяти утра.