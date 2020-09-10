«Мы видим качественные, экологически чистые, интересные продукты»: Алексей Текслер открыл «АГРО-2020»

Масштабная сельскохозяйственная выставка собрала в одном месте производителей со всего региона.

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В Челябинске стартовала XXVII ежегодная областная агропромышленная выставка «АГРО-2020». Открыл ее губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Перед ледовой ареной «Трактор» собрались производители сельхозтоваров со всего региона. У каждого района — своя территория, где продукцию выставляют как крупные компании, так и небольшие фермерские хозяйства.

Алексей Текслер ознакомился с товарами, которые производят и продают южноуральцы.

«Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс региона развиваются: и животноводство, и растениеводство, а самое главное, переработка. Мы видим качественные, экологически чистые, интересные продукты. Я пообщался и с людьми, виден интерес у наших жителей к нашему челябинскому продукту. Это здорово, мы помогаем нашим сельхозтоваропроизводителям. Около трех миллиардов рублей поддержка будет в этом году. Кроме того, мы собрали всю информацию, инвентаризировали все потери и подали бумаги в Минсельхоз России, рассчитываем на поддержку. Будем свое софинансирование в части поддержки выделять», — прокомментировал ситуацию губернатор Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, несмотря на тяжелые климатические условия, сильную засуху, аграрии смогли наверстать объемы урожая. Итоги по его сборке планируют подвести чуть позже.

«Существует ежедневная сводка. На сегодняшний день убрано 50% площадей. По зерновым ожидаем сбор не менее миллиона тонн. Нас радует хорошая урожайность, за счет августовских дождей. Несмотря на все опасения, год будем считать не самым плохим», — подчеркнул министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Выставка, на которой можно ознакомиться с продукцией, произведенной в Челябинской области, будет работать до 12 сентября. В рамках «АГРО-2020» будут организованы встречи производителей с представителям торговых сетей и потенциальными покупателями. У аграриев будет возможность презентовать свою продукцию и наладить поставки.

Например, одна из сыроварен региона, после участия в прошлогодней агровыставке, поехала со своим товаром на выставку «Золотая осень» в столице. После этого они наладили поставку сыров на прилавки Москвы и Екатеринбурга.