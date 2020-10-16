В Челябинской области продолжается развитие интернета в глубинке

К сети подключают малые населённые пункты и социально значимые объекты.

Послушать 00:00

На Южном Урале реализуется два крупных федеральных проекта по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в сёлах. Благодаря им жители глубинки смогут получить качественный доступ в интернет. По словам исполняющего обязанности министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василия Кокорюкина, в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» посредством точек доступа проводится подключение к интернету населённых пунктов с численностью от 250 до 500 человек. На Южном Урале в данную программу включено 258 населенных пунктов в 26 муниципальных районах и 6 городских округах, в них проживают около 90 тысяч человек. Больше всего точек доступа построено в Красноармейском, Сосновском, Кунашакском районах. Интернет предоставляется совершенно бесплатно.

«По решению ПАО „Ростелеком“ при наличии обращений от граждан на инфраструктуре устанавливаются базовые станции беспроводного широкополосного доступа, что обеспечивает подключение к Интернету конкретных домохозяйств на коммерческой основе. В настоящее время в 103 населенных пунктах проекта станции беспроводного доступа введены в эксплуатацию, это почти половина точек доступа. Подключено к интернету более 1700 домохозяйств. Кроме того, с использованием инфраструктуры УЦН подключено 13 школ и 9 детских дошкольных образовательных учреждений. В соответствии с изменениями в Закон „О связи“ точками доступа должны быть обеспечены все населенные пункты с населением от 100 до 500 человек. Кроме того, в населенных пунктах с указанным количеством жителей, где нет сотовой связи, точки доступа должны быть оборудованы средствами для ее оказания. Таких населенных пунктов в Челябинской области 595, из них ВОЛС не обеспечены 330 населенных пунктов, сотовой связи нет в 217 населенных пунктах. Совместно с Министерством цифрового развития Российской Федерации готовятся списки населенных пунктов для включения в контракт»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в период с 2019 по 2021 предусмотрено подключение к широкополосному интернету для 1 374 социально значимых объектов, 1 050 из них должны быть подключены до конца 2021 года. Наибольшее количество вошедших в контракт точек находится в Красноармейском, Аргаяшском и Троицком районах, Челябинском городском округе. При этом в некоторых случаях учреждения не пользуются интернетом. Разобраться в причинах поручил Алексей Текслер.

«Я прошу глав разобраться, почему это происходит. Речь шла об Октябрьском районе, Верхнем Уфалее, Красноармейском, Каслинском и Верхнеуральском районах. Я не очень понимаю, как вообще сейчас можно работать без интернета. Если люди на работу ходят, то они очевидно почтой пользуются и так далее. Надо разобраться, что там не так. Мы это делаем, чтобы все органы власти, включая местное самоуправление, постоянно были в рабочем контакте»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что Федеральный проект также предусматривает мероприятия по развитию локальной телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций. Модернизация инфраструктуры проводится в 219 общеобразовательных организациях Челябинской области. Работы в полном объеме завершатся до 1 ноября.