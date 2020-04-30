Жители Сатки в панике: в город привезли 12 больных с COVID-19

Глава района пояснил: поводов для паники нет.

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В Саткинском районе была создана госпитальная база для размещения и лечения больных, заразившихся коронавирусом. Она рассчитана на 121 место и отвечает всем санитарным и эпидемиологическим нормам. В настоящее время больница начала принимать первых пациентов.

В Сатку были доставлены 12 жителей региона, анализ на CОVID-19 у которых дал положительный результат. В 40-тысячном городке новость разнеслась за короткое время. Жители начали паниковать и переживать за то, что теперь «зараза» доберется и до них.

«Остался один из немногих район, где своих случаев заражения не было, так нате, мы вам привезли! Зачем это? неужели нельзя было разместить их в больницах городов, где уже есть зараженные? Говорим о том, что надо сдержать распространение, а сами везем больных в „зеленую зону“», — переживает местная жительница Татьяна.

Глава Саткинского района на своей странице в Инстаграме в среду, 29 апреля, призвал жителей к спокойствию и рассудительности. Александр Глазков заверил, что вся необходимая помощь пациентам с коронавирусом оказывается с соблюдением самых строгих мер предосторожности и безопасности.

«Решение по переводу больных в созданные по городам и районам госпитальные базы принимаются на уровне Челябинской области. Уход за больными коронавирусной инфекцией особенный и в других муниципалитетах просто-напросто не хватает мест и, по-простому говоря, рабочих рук для ухода за больными, поэтому их размещают в ближайших госпитальных базах, предназначенных специально для лечения таких больных», — пояснил Александр Глазков.

Он также отметил, что в госпитальной базе также были созданы и все условия для медицинского персонала, который будет находиться на карантине на протяжении всего периода лечения больных с COVID-19. Все они минимум месяц проведут в изоляции от здоровых людей, в том числе будет ограничено и общение с семьями.

Между тем, из собственных источников в Саткинском районе «Первому областному» стало известно, что 30 апреля в муниципалитете был зарегистрирован и первый «свой» заболевший. Им оказался житель поселка Сулея. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации Саткинского муниципального района.



«Житель Сулеи стал первым лабораторно подтвержденным заболевшим коронавирусом в Саткинскому районе. Сейчас он находится в стационаре. Источник заражения уточняется. Болезнь протекает, как обычное ОРВИ. Контакты больного отрабатываются сотрудниками Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе.

Глава района обратил внимание жителей на то, что в настоящее время на нагрузка на медицинский персонал ежеднавно нарастает, и призвал жителей строго соблюдать режим самоизоляции, чтобы снизить риски распространения заболевания.