Количество больных коронавирусом в регионе увеличилось до 547

За прошедшие сутки подтвердилось 48 новых случаев.

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До 547 увеличилось число заболевших коронавирусом в Челябинской области. За сутки количество заражённых выросло на 48 человек. Ещё 3 жителя региона вылечились. Свежую статистику сегодня, 30 апреля, опубликовал Минздрав Челябинской области.



«На утро 30 апреля в регионе подтверждены 547 случаев заболевания COVID-19 (+ 48 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Больных COVID-19 — 481 человек. 57 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 5 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы России»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Отметим, что за время пандемии в регионе умерло четыре человека с коронавирусом. У троих из них Covid-19 был сопутствующим заболеванием.

В Минздраве подчеркнули, что граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах. Они получают все необходимое лечение.

Напомним, в среду, 29 апреля, стало известно о том, что коронавирусом заболели четыре сотрудника минздрава. Трое из них были госпитализированы, один находится на домашнем лечении.