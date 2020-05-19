На санобработку из-за выявленного коронавируса закрыли поликлинику в Сатке

В местной больнице не сообщают был это пациент или медицинский работник.

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Поликлинику № 3 Западного микрорайона Сатки закрыли на неделю для санитарной обработки. Такие действия стандартны и делаются по предписанию Роспотребнадзора. Все дело в том, что у одного человека там была выявлена коронавирусная инфекция.

На данный момент известно, что это женщина, которая никуда не выезжала, лишь контактировала с другими людьми. Она изолирована, получает всю необходимую медпомощь. Все ее контакты на данный момент проверяются.

«Полномочия по обслуживанию пациентов временно берет на себя поликлиника № 1 в центральной части Сатки», — сообщили в администрации Саткинского района.

Также с корреспондентом сайта «Первый областной» пообщалась знакомая заболевшей девушки. Она сообщила, что зараженная чувствует себя хорошо, симптомов никаких не было, лишь результат анализов показал наличие коронавируса.

При этом девушка сообщила, что все контактировавшие с зараженной сдали анализы на COVID-19, но они не изолировались и продолжают ходить по магазинам и гулять по улицам. По ее словам, результаты анализов на коронавирус они еще не получили.

«Микрорайон у нас маленький, все друг друга знают, ни для кого не секрет, кто заболел и где, следовательно, и с кем общался тоже знают», — сообщила девушка, пожелавшая остаться анонимной.

Всего же в Челябинской области на сегодняшний день, 19 мая, подтверждено 1885 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 9 человек — в Саткинском муниципальном районе.