Из-за вспышки коронавируса на въездах в Златоуст дежурят усиленные посты ДПС

В городе усилят контроль за больными коронавирусом.

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В Златоусте из-за распространения коронавируса ввели дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции. Больных Covid-19 контролируют дважды в сутки, санитарный транспорт города проходит дезинфекцию, а на въездах в город развёрнуты посты ДПС, сообщил сегодня глава региона Алексей Текслер.



За сутки число заболевших коронавирусом в Златоусте увеличилось на 32 человека. Было проведено более 2 000 анализов. Как пояснил глава региона, удалось отработать второй и третий круги контактов, а также был повторно проверен первый круг. Работа в этом направлении продолжается.

«Уже выдано порядка 1 000 постановлений на обязательную изоляцию жителям Златоуста. В Златоусте усилена работа по контролю за соблюдением режима самоизоляции, на 4 въездах в город организованы посты ДПС, между районами города проводятся усиленные проверки на дорогах. Всего в Златоуст направлено 20 экипажей областного ГИБДД», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, Алексей Текслер рассказал, что совместно с главным санитарным врачом региона были определены дополнительные санитарные меры в Златоусте. В их число входит контроль за больными и дезинфекция общественного транспорта.

«Производится контроль больных, находящихся на дому, не менее двух раз в сутки, обязательная дезинфекционная обработка транспорта, мест проживания больных и контактных лиц»,— рассказал губернатор.

Рассказал Алексей Текслер и о введении масочного режима в городе. На данный момент мера не носит директивный характер, однако в Златоуст силами областного аптечного склада поступят дополнительные средства индивидуальной защиты.

«Пока это связано с дефицитом масок в целом в аптеках, хотя в аптеках областного склада в Златоусте и Челябинске и в других наших городах маски есть. Поручил областному аптечному складу в аптечную сеть Златоуста направить дополнительный объём, поставки начались»,— добавил Алексей Текслер.

Напомним, на данный момент в Челябинской области подтверждено 499 случаев Covid-19, 67 из которых были зарегистрированы в прошедшие сутки. 54 человека вылечились от заболевания. За период пандемии скончалось 4 жителя региона.