В Конституции может появиться норма об уважении к труду

Идею оценил Владимир Путин.

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В правительстве России состоялась встреча президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Среди участников встречи находились представители власти, науки, искусства и видные общественники.

Президент в приветственной речи отметил, что предложений о поправках поступило уже около девятисот. Все они носят содержательный характер и касаются они абсолютно разных сфер жизни людей и государства.

Председатель профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова на встрече отметила, что уважение к труду в сегодняшней Конституции не обговорено.

«Российская Федерация уважает труд граждан. Сегодня это вопрос, который очень важен для человека труда, потому что до сегодняшнего дня он никак не оговорён в нашей Конституции. Да, труд свободен, но уважение как государственная политика к нашим гражданам — это очень важно, и обеспечивает защиту их прав», — посчитала Наталья Агапова.

После этого председатель профсоюза попросила дополнить новым пунктом номер 5 статью 75 действующего основного закона страны.

Владимир Путин отметил важность данной поправки, а также упомянул, что уважение к труду значилось в советской Конституции, однако в 1993 году его решили убрать.

«Не думаю, что зловредно это делали, может быть, полагали, что это не является существенным. На самом деле, я с вами согласен. С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны — это основной закон», — отметил президент.

Глава государства добавил, что если в главном документе страны будет сказано об уважении к труду граждан, то тогда в общественном сознании это будет привлекать больше внимания, что важно для развития страны.