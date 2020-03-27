Жители пяти подъездов дома в Магнитогорске, где произошел взрыв, могут вернуться домой

Остальных просят сообщить о себе в штаб.

Послушать 00:00

Администрация Магнитогорска сообщила, что жители 1, 2, 3, 4 и 8 подъездов дома № 19 по улице Доменщиков, где накануне вечером прогремел взрыв, могут вернуться в свои квартиры. Остальным необходимо сообщить о себе в созданный в школе № 36 штаб.

«Жителям 5,6,7 подъездов необходимо оставить свои контактные данные в штабе, который находится в 36 школе (ул. Галиуллина, 22/1)», — сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Телефон горячей линии штаба: 8 (3519) 33-03-22.

Напомним, в половине восьмого вечера 26 марта в доме № 19 по улице Доменщиков прогремел взрыв. Пожар начался на втором этаже, но в скором времени перекинулся и на соседние. Причиной стал газовый баллон, который в одну из квартир принес гость хозяев. Повреждены были квартиры на втором и третьем этажах, а также балконы четвертого и пятого.

По поручению Алексея Текслера на место незамедлительно выехал мэр города Сергей Бердников. По его распоряжению на базе 36-ой школы был развернут штаб. В тот же вечер 16 человек были расселены в пункты временного пребывания на базе городских гостиниц. В настоящее время в школе организован пункт горячего питания, штаб же продолжает собирать оперативную информацию о пострадавших. В результате ЧП погибли два человека: 69-летняя пенсионерка и 14-летний подросток. Еще двое находятся в больнице, один из них полуторагодовалый ребенок. В Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации.