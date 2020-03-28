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Стало известно о состоянии малыша, пострадавшего при ЧП в Магнитогорске. Мальчика переведут в другую больницу. Об этом сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«Докторам удалось за ночь чуть стабилизировать нашего магнитогорского малыша. Заказываем вертолет для перевода в ожоговый центр. Очень хочется, чтобы чудо Вани Фокина произошло и с Ильей», — сообщила Ирина Гехт.
Напомним, трагедия произошла вечером 26 марта в Магнитогорске. Погибло два человека: женщина 1951 года рождения и подросток 2006 года рождения.