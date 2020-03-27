По делу о смерти двух людей в Магнитогорске задержан подозреваемый

Им оказался 44-летний местный житель.

Послушать 00:00

В Магнитогорске задержали подозреваемого по уголовному делу по факту смерти двух человек. Тела женщины и подростка были обнаружены сотрудниками спасательно-аварийной службы, во время тушения пожара в жилом многоквартирном доме по улице Доменщиков. Уголовное дело было возбуждено СО СК РФ по Челябинской области, по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



«В рамках расследования уголовного дела задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — прокомментировали ситуацию в СУ СК РФ по Челябинской области.

Следствие собирается ходатайствовать об аресте задержанного, на время расследования.

Федеральные СМИ сообщают, что 44-летний житель является отцом погибшего подростка и пострадавшего в огне полуторогодовалого мальчика. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. В момент происшествия его не было в доме по улице Доменщиков. Он принес почти пустой газовый баллон в квартиру, оставил его там и ушел.

Напомним, что взрыв, ставший причиной возгорания, произошел вчера, 26 марта, вечером. Погибло два человека: женщина 1951 года рождения и подросток 2006 года рождения.