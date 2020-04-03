В больнице скончался малыш, пострадавший при взрыве в Магнитогорске

За жизнь маленького Ильи больше недели боролись врачи.

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Стало известно, что в больнице скончался маленький мальчик, пострадавший при взрыве газа в Магнтогорске. Малыша с обширными ожогами доставили в ожоговый центр. Однако спасти его не удалось.

«Сегодня ровно 9 дней со дня трагедии на Доменщиков 19. Огромная просьба в связи с данной ситуацией помянуть Воинскую Валентину Филипповну и Реброва Кирилла. Вчера не стало маленького Ильи», — написали в соцсети местные жители.

Информацию подтвердили в администрации Челябинска

«Врачи боролись, но процент ожогов 95 от поверхности тела от 1 до 3 степени, что, к сожалению, не совместимо с жизнью», — прокомментировали в пресс-службе горздрава.

Напомним, трагедия произошла вечером 26 марта в одном из многоквартирных домов в Магнитогорске. В результате ЧП погибли женщина и подросток. Годовалого ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.