Жители остановили возобновившееся строительство аптеки на ЧМЗ

После заявления мэра Челябинска о запрете стройки на площадке вновь появилась техника.

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В Металлургическом районе Челябинска нешуточный скандал развернулся вокруг строительства аптеки возле Центрального клуба. Застройщик успел установить забор и спилить несколько деревьев, когда на защиту живописного места встали местные жители. За помощью они обратились к главе Челябинска Наталье Котовой и депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

Мэр Наталья Котова в понедельник, 18 мая, во время аппаратного совещания подчеркнула, что идти на такой конфликт с жителями города — недопустимо и что разрешение на строительство необходимо отозвать.

Слова поддержки главе Челябинска высказал и депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Строить хотят очередной никому не нужный уродливый торговый объект. Людей боятся. Ни слушаний, ничего, естественно, не проводили, потому что со слушаний они уйдут битыми жителями. Строят трусливо, как крысы, пользуясь карантином, потому что предыдущие попытки уничтожения сквера потерпели фиаско: жители его отстояли. Сейчас делают очередной заход. Строить мы им там, конечно, ничего не дадим. Подключили всех. Город начал проверки документов и разрешений, а мы работаем с надзорными ведомствами и правоохранительными органам. Благодарен администрации города и лично Наталье Котовой за оперативную реакцию. Сквер надо восстановить и по-человечески благоустроить, а не вырубать под очередную коммерческую дрянь», — сообщил сайту «Первый областной» Владимир Бурматов.

Сегодня же, 19 мая, на стройплощадке было замечено оживление. Работников и технику встретили возмущенные местные жители. Они грудью встали на защиту полюбившейся территории.

«На застройщика выйти не получается, все телефоны молчат. Пришлось подключить полицию. Люди собрались там, приехали активисты с документами. После этого ямы, которые были разрыты, экскаватор закопал. Сейчас все рабочие уехали, там никто ничего не делает», — рассказала «Первому областному» местная жительница Алена.

Ситуацию также прокомментировали и в администрации Челябинска.

«Сегодня рано утром Наталья Котова лично встретилась с застройщиком Андреем Аликиным. Он получил постановление о том, что разрешение на строительство приостановлено. Все работы на участке на данный момент он остановил. Утром сегодня закапывал яму, которую успели вырыть вчера и сегодня, он отправился в администрацию района с тем, чтобы построить диалог с жителями района и найти с ними общий язык. Сейчас самое главное, чтобы жители вместе с застройщиком в диалоге выработали какую-то позицию», — сообщает начальник отдела информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, что ранее на этом месте уже пытались начать строительство, однако местные жители тогда смогли защитить территорию.