Вокруг скандальной стройки аптеки на ЧМЗ демонтируют забор

Жителей попросили не волноваться, что это возобновление работ.

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В администрации Челябинска сообщили, что завтра, 21 мая, начнётся демонтаж забора, который ограждает скандальную стройку в Металлургическом районе Челябинска. Здесь на арендованном у администрации участке планировали возвести аптеку, но жители возмутились происходящим: на живописной территории для этого были срублены голубые ели.

«Завтра утром начнётся демонтаж металлического ограждения (до урегулирования всех вопросов с жителями) площадки возле ДК Строителей в Металлургическом районе. Не надо пугаться и принимать демонтажные работы за возобновление строительства. Напомню, разрешение на строительство аптеки Наталья Котова отменила», — сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, к Наталье Котовой обратились жители Металлургического района, возмущенные тем, что для строительства аптеки возле Центрального клуба арендатор земельного участка начал рубить деревья. Мэр города поручила ответственным ведомствам провести проверку и принять все возможные меры, чтобы отменить работы и расторгнуть договор аренды. На следующий день после аппаратного совещания, на котором было озвучено поручение, на площадке возобновились работы. До этого аптека считалась объектом незавершенного строительства. Теперь застройщику придется вести диалог непосредственно с жителями.