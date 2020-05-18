«Так вступать в противоречия с жителями города нельзя»: Наталья Котова о строительстве аптеки на ЧМЗ

Из-за возведения объекта были вырублены сразу несколько деревьев.

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Челябинцы взбудоражены вырубкой деревьев из-за строительства апетки. Стройка ведется в Металлургическом районе возле Центрального клуба. Из-за того, что под снос попали березы, липы и ивы, жители района и города обратились к мэру Наталье Котовой.

О том, на каком основании ведутся работы, на аппаратном совещании главе Челябинска доложил ее заместитель, Владимир Шамне.

«Разрешение на строительство выдано в сентябре 2019 года. Имеется разрешение на снос зеленых насаждений, была оплата со стороны застройщиков 408 тысяч рублей. Снос зеленых насаждений произведен, но на сегодняшний день произошла конфликтная ситуация с жителями города. Застройщик дал два интервью прессе, работы на период разбирательств приостановим. Еще раз выясним, какие там есть нюансы на этой стройке и доложим в ближайшее время. Застройщик пояснил все свои действия в письменном виде», — сообщает замглавы города.

Наталья Котова же резко отметила, что подобные конфликты с горожанами недопустимы.

«С этого года, я вам уже говорила, каждое разрешение на строительство выдается только после того, как вы выезжаете на место и смотрите. Здесь дано поручение подготовить отмену разрешения на строительство. Нужно выехать на место в рамках земельного контроля и посмотреть, что там за незавершенный объект имелся для того, чтобы получить право аренды и собственности потом на землю. Земельный участок предоставлялся для завершения строительства аптеки. По всем сделкам, если они были неправомерные, нужно обратиться в арбитражный суд, чтобы признать их недействительными. И применить все последствия, потому что так вступать в противоречия с жителями города нельзя», — подчеркнула глава Челябинска.

Кроме того, Наталья Котова напомнила, что основная задача администрации, перед выдачей разрешения на строительство, убедиться, что это не будет затрагивать интересы жителей города.