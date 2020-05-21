Решение окончательное: скандальное строительство аптеки на ЧМЗ не будет завершено

Сквер, где начинали работы, планируют благоустроить.

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В Челябинске жители Металлургического района празднуют победу над застройщиком. Возведение аптеки возле Центрального клуба вызвало волну негодования у жильцов района, поскольку для проведения работ пришлось срубить несколько деревьев.

«Конечно, мы переживали, готовы были здесь разбить лагерь и по очереди дежурить, несмотря на карантин, потому что это наш район, наши деревья, которые мы высаживали. Спасибо большое, что так быстро удалось остановить это безобразие!», — рассказывает жительница Металлургического района Лидия Николаева.

За помощью жители обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Он, в свою очередь, попросил о содействии главу города Наталью Котову. Вопрос удалось урегулировать, однако застройщик продолжил работы. После того, как на место стройки прибыли правоохранительные органы, раскопки были прекращены. На данный момент на этом месте уже зарыты ямы и демонтирован забор.

«Проблему удалось решить быстро, оперативность была необходимой, так как нельзя было позволить застройщику начать работы и дать ему возможность оформить „объект незавершенного строительства“, после чего эта история могла бы затянуться на годы. Спасибо за оперативную реакцию и поддержку главе города Челябинска Натальи Петровне Котовой: мы обсудили с ней этот вопрос, и, с учетом позиции граждан, мэрия отозвала разрешение на строительство, выданное предыдущим „поколением“ городских чиновников. Также были проведены переговоры с застройщиком, после чего он демонтировал установленный забор», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Сейчас возле Центрального клуба видны следы начинавшейся стройки. По словам Владимира Бурматова, благоустроить и озеленить сквер уже запланировали в следующем году.