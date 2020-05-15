Жители определят этапы благоустройства в Челябинске

На портале «Активный житель 74» запустили сразу 7 опросов.

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В Челябинске на портале «Активный житель 74» запустили сразу 7 опросов. Все они посвящены очередности работ по программе «Реальные дела», которые запланированы в городе на этот год. При формировании перечня преобразований вошли только те объекты, которые предложили сами жители либо на личных встречах с главами районов, либо посредством обращений в местные администрации.

«Программа Губернатора Алексея Текслера „Реальные дела“ позволяет нам решать массу небольших, но очень важных для людей задач. Да, где-то, казалось бы, это несколько метров асфальта, а где-то обустройство спортивной площадки. Но каждая поставленная жителями перед нами задача, а значит проблема, должна быть принята в работу», — считает заместитель Главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В настоящее время идет работа по оформлению конкурсной документации на грейдирование дорог в поселках Советского района, а также по укладке асфальта во дворах и по пути к соцобъектам. Перечень этих работ также разместили на портале «Активный житель 74» и ждут отклика от жителей. Именно им предстоит решить, что из перечисленного начнут делать в первую очередь.

«Теперь мы планируем, помимо встреч с людьми, проводить опросы на портале „Активный житель74“ еще на этапе составления планов на 2021 год. Это позволит нам максимально точно расставить приоритеты и определить виды работ на предстоящий период», — добавил Александр Астахов.

Принять участие в опросах можно по следующим ссылкам:

Калининский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/955

Курчатовский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/957

Ленинский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/954

Металлургический район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/958

Советский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/956

Тракторозаводский район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/953

Центральный район https://opros.gosuslugi74.ru/poll/952

