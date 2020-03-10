«Субботники и "Реальные дела"»: Наталья Котова поставила задачи главам районов

Администрация Челябинска начала активную подготовку к субботникам.

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В администрациях районов Челябинска начинается активная подготовка к грядущим субботникам. Стартовать сезон уборки в городе должен уже 20 марта. На традиционном аппаратном совещании главе города отчитались о проделанной работе. В некоторых районах уже собраны штабы, отыгрываются аукционы по вывозу мусора, ведется зонирование территорий.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что субботники, это одна из основных задач, которые стоят сейчас перед администрацией районов.

«Обязательно нужно сделать карту района, определиться по каждому участку, чтобы не осталось бесхозных. Есть участки, которые не покрыты правами, нужно определиться, кто будет их убирать. Издать правовые акты, поставить сроки. Через совет директоров определиться с руководителями предприятий, учреждений. Через блок соцсферы определиться, чем они могут вам помочь, помимо своих территорий. Задействовать администрацию района, администрацию города, все структурные подразделения», — подчеркнула глава города.

Наталья Котова подчеркнула, что жалобы от жителей поступали на каждый район города, необходимо обратить пристальное внимание на ручную уборку мусора с тротуаров и улиц.

Кроме того, глава Челябинска сообщила, что еще одной важной задачей является проведение аукционов по программе «Реальные дела». На ней нужно сосредоточиться, оформить заявки и не нарушая сроки отыграть аукционы.