Челябинскую область на федеральном конкурсе представят 8 муниципалитетов

Они должны представить проект создания комфортной городской среды.

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Восемь городов Челябинской области представят Южный Урал на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Решение поддержал Алексей Текслер на заседании межведомственной комиссии по благоустройству.



Всего заявку на участие подали 14 малых городов Челябинской области. Рабочая группа при минстроя провела предварительную оценку проектов и представила результаты на межведомственной комиссии. В итоге было принято решение, что Снежинск, Озерск, Кыштым, Усть-Катав, Аша, Нязепетровск, Миньяр и Юрюзань представят область на конкурсе. Отмечается, что важным моментом для участия является наличие готовой проектно-сметной документации. Алексей Текслер поставил задачу министерству строительства и инфраструктуры оказать содействие в её разработке для каждого участника конкурса.

«Давайте сделаем проектно-сметную документацию, ее наличие дает уверенность в том, что эти проекты будут реализованы»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Финансовая поддержка городам окажут из областного бюджета. НАпомним, что в этом году в состав победителей такого конкурса вошёл Троицк с проектом «Парк культуры им. Томина» В итоге на его реализацию из федерального бюджета выделено 90 миллионов рублей.