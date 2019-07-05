Жители Октябрьского района песнями и танцами встретили главу региона

Алексей Текслер поздравил жителей Октябрьского района с Днём фермера.

Сегодня, 5 июля, Алексей Текслер отправился с очередным рабочим визитом в Октябрьский район. Там глава региона поучаствовал в празднике «День фермера».

Алексея Текслера встретили жители Октябрьского района под селом Подовидное народными песнями района, при этом одетые в яркие национальные костюмы. День Фермера южноуральцы отмечают на славу. В этом смог убедиться и сам глава региона. Алексея Текслера провели под «Воротами Счастья» и устроили настоящую экскурсию сельскохозяйственной техники.

После чего глава региона поздравил всех жителей Октябрьского района с праздником и отметил их большой вклад в развитие сельскохозяйственной промышленности в Челябинской области.

«Вы прекрасно знаете, что наша область является ведущей областью на Урале по производству сельскохозяйственной продукции, по размеру и объему пашен. Мы получаем различные награды на конкурсах, и это очень хорошо. В основном, благодаря вашим усилиям нам удается делать многое. Вы знаете, сегодня благодаря фермерам мы собираем до 50% урожая зерна, две третьих урожая картофеля, овощей. Самое главное, что благодаря вам жители области видят большой аграрный ассортимент на полках наших магазинов. Я сам лично смог в этом убедиться, будучи в Уйском районе на выставке. А сегодня посмотрел на выставку и в Октябрьском районе. Прекрасно вижу и понимаю, насколько важен ваш труд для обеспечения запасов нашего региона»,— обратился к жителям Октябрьского района Алексей Текслер.

Также глава Челябинской области отметил, что проблемы в этой сфере есть, и над ними нужно работать всем вместе.

«Конечно, есть проблемы, они остаются. Я знаю, сегодня в формате совместной работы вы обсудите, в том числе, с министерством сельского хозяйства все имеющиеся проблемы. Я думаю, вы проработаете новые предложения, связанные с поддержкой. Я уверен, что дальнейшая поддержка необходима. Уверен, что те вопросы, которые вы проработаете, мы будем внедрять в жизнь, в том числе, благодаря вам», — рассказал молодым специалистам глава региона.

Алексей Текслер отметил, что основной оборот земель сосредоточен именно в северных районах Челябинской области.