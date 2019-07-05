Алексей Текслер поздравил жительницу Южного Урала со 100-летием

Глава региона пожелал имениннице встретить еще не один юбилей.

Алексей Текслер в ходе очередного рабочего визита посетил Кунашакский район, где в Татарской Караболке живёт одна из старейших жительниц Южного Урала. Глава региона поздравил её со 100-летним юбилеем.

Глава Челябинской области вручил Галие Нигматулиной, долгожительнице Татарской Караболки, красивый пышный букет и сказал ей много приятных слов.

«Поздравляю Вас с юбилеем, желаю всего самого хорошего», — поздравил юбиляршу Алексей Текслер.

Глава региона отмечает, что нужно ценить огромный жизненный опыт, глубокое знание людей и бесконечную любовь к своей родной земле, которая присуща старшему поколению.

«Галия Нигматуллина награждена юбилейными медалями к 60-летию и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в пресс-службе Правительства челябинской области.

Стоит отметить, что столетняя жительница Челябинской области является труженицей тыла, она усердно работала в колхозе и на заводе в городе Касли. Затем, переехав в Село Караболка, трудилась дояркой, и уже с фермы и ушла на пенсию.