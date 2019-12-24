Идет последний этап голосования за песни, которые будут звучать в прямом эфире на ОТВ

Осталось всего несколько дней, чтобы проголосовать за любимые композиции.

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Новогодняя ночь, по праву, считается самой волшебной в году. Для того, чтобы она прошла идеально, подготовку к ней нужно начинать как можно раньше. Именно поэтому телеканал ОТВ решил заранее составить список песен, которые будут звучать в новогоднюю ночь.



Уже идет последний этап голосования в социальной сети «Вконтакте», пользователи которой решают, какие треки прозвучат в «Новогоднем хит-параде». Он стартует 31 декабря в 21:00, а закончится в 3 часа 1 января 2020 года.

В эфир попадет 30 композиций, за которые проголосуют больше всего.