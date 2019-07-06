Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Сабантуем

Главу региона встретили в Троицке традиционными угощениями: чак-чаком и караваем

Сегодня, 6 июля, Алексей Текслер прибыл в Троицк, где отмечается областной Сабантуй. Глава региона поздравил всех с всенародным праздником.

На торжество прибыли не только южноуральцы, но и жители из соседних Казахстана и Башкортостана и Татарстана. Глава региона отметил важность этого традиционного праздника и поздравил всех гостей троицкого Сабантуя.

«Дорогие земляки, уважаемые гости Южного Урала, приветствую вас на Сабантуе в старинном городе Троицк. Сабантуй — древний и вечно молодой праздник, он зарождался как праздник земледельцев, праздник большого плуга. Сейчас это поистине всенародное торжество: праздник веселья и наших замечательных традиций. Это хорошо, что мы с вами эти традиции чтим и храним. Я благодарю всех гостей, которые присутствуют здесь с нами. Пусть в каждом доме царят счастье и благополучие, пусть у всех у нас будет праздничное настроение», — поздравил всех с Сабантуем Алексей Текслер.

Также глава региона поблагодарил делегации Татарстана и Башкортостана за то, что они прибыли на праздник, у истоков которого они стояли. И отдельно поздравил республику Башкортостана с её столетием.