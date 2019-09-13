Жителей Кыштыма напугал запах газа в кинотеатре

На место выехали пожарные и газовая служба.

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В экстренные службы Кыштыма Челябинской области поступило сообщение о том, что в кинотеатре «Октябрь» пахнет газом. 12 сентября в 16:24 на место ЧП прибыли сотрудники газовой службы. Тщательно проверив помещение, специалисты ничего не обнаружили, но заявку переквалифицировали — газом пахло на улице, поскольку помещение не газифицировано, а пробы на загазованность с помощью сигнализатора ФП-22 в помещении кинотеатра показали 0%.

«При обследовании пятидесятиметровой зоны была выявлена утечка газа в шкафной газорегуляторный пункт на улице Кооперативная в резьбовое соединение крана. Утечка была быстро устранена. После завершения работ специалисты повторно обследовали пятидесятиметровая зону, включая подвалы, колодцы и подземные сооружения. Загазованность — 0%»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Никакой угрозы отравления для жителей города не обнаружено.