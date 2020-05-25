Жители Нязепетровска жалуются на свалку мусора, расположенную на их улице

По их словам, администрация поселения бездействует.

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В Нязепетровске жители одной из улиц жалуются на то, что свалка, образовавшаяся из отходов, никем не убирается. О том, что они обращались за помощью, но так ее и не получили, в редакцию «Первого областного» написали проживающие по улице Уфимская.

«Просим привлечь внимание общественности к проблеме жителей улицы Уфимская города Нязепетровск Челябинской области. Улица задыхаться в свалке — власти города бездействуют», — пишут местные жители.

Оказалось, что региональный оператор по обращению с ТКО не приезжает на данную улицу, потому что на ней не установлены мусорные контейнеры.

«Пока мы не смогли обеспечить контейнерами все улицы, поскольку на это не хватает бюджета. В этом году запланирована установка новых контейнеров, постепенно они появятся и на улице Уфимская. Сейчас жители улиц и многоквартирных домов, где еще не были установлены контейнеры, могут за свои средства заказать телегу, которая вывезет весь мусор, это нормальная практика, некоторые улицы скооперировались и делают это постоянно. На некоторых, конечно, образовываются стихийные свалки, которые убирают за средства муниципалитета», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» заместитель главы администрации Нязепетровского городского поселения Радий Амиров.

Отметим, что в администрации городского поселения подчеркнули, что жители улицы Уфимская с вопросом о несанкционированной свалке к ним не обращались. Состояние улицы проверят, после этого будет принято соответствующее решение.