Контейнеры для раздельного сбора мусора установили в двух микрорайонах Челябинска

На данный момент запущено 25 из 40 площадок.

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В Челябинске в микрорайонах Парковый-2 и «Академ Риверсайд» запущен раздельный сбор мусора. Его организовали с помощью «Центра коммунального сервиса». Первые 25 площадок уже запущены, а к концу июня их число должно увеличиться до 40.



Уже во вторник, 9 июня, из микрорайонов на переработку отправились первые 25 кубометров отходов. В ЦКС отметили, что для раздельного сбора к уже имеющимся контейнерам добавили новые, необходимые для сбора вторичного сырья. Кроме того, на все баки установлены наклейки с указанием вида отходов. Деление происходит по двум категориям: вторсырьё и смешанный мусор. Отмечается, что площадки появились, благодаря региональному закону о раздельном сборе отходов.

«Мы уверены, что Челябинск может не только стать первым в деле принятия законодательной инициативы, но и показать пример другим регионам, перейдя от слов к делу. Проект крайне важен для города, а его реализация станет движущей силой национальной программы „Экология“, улучшив стандарты качества жизни челябинцев, и сможет принести реальный экономический эффект. Чтобы обеспечить раздельный вывоз, компания „Эковывоз“, занимающаяся перевозкой отходов, приобрела необходимую спецтехнику для транспортировки вторичного сырья, так как смешивать мусор нельзя. При этом избежать роста транспортных расходов помогает то, что вторичное сырье не разлагается, и поэтому по нормативам его можно вывозить раз в неделю»,— пояснил «Первому областному» генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Отметим, согласно данным Российского экологического оператора, объём бытовых отходов ежегодно будет увеличиваться на 0,5%. Это означает, что к 2029 году ЦКС вывезет около 913 тысяч тонн мусора. При этом, доля вторичного сырья в общем объеме вывозимых отходов ЦКС достигает 30% В компании отмечают, что оно может быть использовано повторно, благодаря переработке.