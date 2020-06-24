«Падение ребенка может привести к трагедии»: асфальт под мусорным баком провалился в Златоусте

Двухметровая яма с отходами опасна для местных жителей.

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Контейнерная площадка во дворе дома 259 на улице Аносова в Златоусте стала небезопасной. Под одним из баков рушится асфальт.

Яма увеличилась уже до двух «квадратов». Скат с каждым днем крошится все больше, а дыра наполняется отходами. В «болото» на глубину 2, 5 метров может провалиться не только ребенок, но и взрослый.

«Возле одного из баков произошел провал грунта. Падение ребенка может привести к трагедии. Нужно срочно исправлять», — говорит главный инженер ООО «Экостар» Олег Теплых.

Благоустройством контейнерной площадки занимается муниципалитет, работы уже запланированы. Однако данный объект не единственный в списке, поэтому точные сроки по исправлению положения не известны.