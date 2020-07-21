В Нязепетровске грузовик провалился под асфальт

Автомобиль застрял в провале, который появился после ремонта.

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В Челябинской области грузовик провалился под дорогу. Неприятный эпизод произошёл на севере региона в Нязепетровске. Как сообщают местные жители, инцидент случился возле магазина «Сказка».



Фотография большегруза, часть которого провалилась в яму, появилась в понедельник, 20 июля, в социальных сетях, посвящённых Нязептровску. Её выложил анонимный автор, который в одном предложении раскритиковал работу городских властей по ремонту дорог.

«Вот так просто обваливаются наши дороги»,— посетовал местный житель.

С автором поста согласились и другие пользователи группы. Они предположили, что раньше на этом месте была труба, по которой стекала вода, однако недавно её убрали, из-за чего дорогу и могло размыть.

«Всегда была труба, и вода естественно уходила дальше, по каналу, но ее выкопали, вот результат: просто размыло после первого хорошего ливня»,— прокомментировал пост житель Нязепетровска Сергей Бехтерев.

Другие посетители сообщества в комментариях предложили обратиться в проблемой в ГИБДД. Нязепетровцы выдвинули идею о том, что за такие эпизоды должна нести ответственность городская администрация.