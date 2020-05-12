Жители Новосинеглазово поддержали создание собственной Стены памяти

Стена памяти с фотографиями останется до конца мая.

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В поселке Новосинеглазово жители с удовольствием приняли участие в создании Стены памяти. Организовать ее решили местные предприниматели из-за того, что в 2020 году было перенесено в онлайн шествие Бессмертного полка. Инициативная группа привлекла к участию жителей поселка.

«Фотографий принесли очень много, люди приходили со словами благодарности и историями про своих семейных героев. 8 мая мы зажгли свечи и устроили минуту молчания. Люди, проходившие мимо присоединялись к нам. Некоторые дети экспромтом прочли стихи. Я не ожидала, что все пройдёт так успешно и люди поддержат инициативу», — делится эмоциями с сайтом «Первый областной» организатор Екатерина Воробьева.

Стена памяти пробудет возле одного из местных кафе до 1 июня 2020 года.