«Мы остаёмся верны своим корням»: челябинский политолог о необычном праздновании Дня Победы

В этом году все мероприятия из-за коронавируса пришло перенести на неопределённый срок.

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В этом году в связи с коронавирусом 75-летний юбилей со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошёл довольно необычно. Не было традиционных Парада Победы и шествия Бессмертного полка, концертов и фейерверка. Но, по мнению челябинского политолога Андрея Лаврова, несмотря на такие тяжёлые условия, люди всё равно показали, что они помнят Героев войны, знают их и ценят.

«9 мая — это главный объединяющий праздник для всей России. Более того, не только для России, но и для всех стран бывшего СССР. И мы очень чётко и очень интересными вещами проявили себя в онлайн-режиме»,— сказал Андрей Лавров корреспонденту сайта «Первый областной».

По его словам, Челябинскую область можно назвать инновационной во многих смыслах. Например, самого политолога поразила цифра 75 из окон ЮУрГУ.

«Также мне очень понравилось то, что большое количество людей в социальных сетях выкладывали свои истории, вспоминали о своих родственниках, родителях, которых прошли через войну. И это показывает, что, несмотря на все сложности, мы остаёмся верны своим корням. А это, наверное, самое главное, потому что без корней по большому счёту ничего не растёт»,— заключил политолог.

Напомним, 9 мая огромное количество южноуральцев присоединилось в таким всероссийским акциям, как «Окна Победы», «Поём День Победы» и другим. Выходя на балконы, люди хором пели песни военных лет, выставляли фотографии своих героев в окнах, что стало своеобразным Бессмертным полком. И, конечно же, огромное количество цветов было возложено к Вечному огню и другим памятникам, посвящённым Победе в Великой Отечественной войне.