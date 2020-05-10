Новый формат празднования Дня Победы не отразился на масштабе праздника

Несмотря на режим самоизоляции и перенос всех мероприятий, Челябинская область отпраздновала 9 мая ярко и незабываемо.

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В этом году 9 мая, День Победы, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией получился особенным. Вместо традиционных Парада Победы и шествия Бессмертного полка люди пели песни военных лет на балконах и зажигали в окнах фонарики. Однако это сделало праздник ещё более особенным и незабываемым и ещё больше сплочило людей. Редакция сайта «Первый областной» узнала у руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерины Баймухаметовой, как в области прошёл День Победы.

«С самого утра мы лично поздравляли наших ветеранов. Того, кто был не против, навестили, подарили им цветы, подарки, открытки, письма. Поговорили с ними по душам, поинтересовались, нужна ли им какая-то помощь, как они вообще живут. Они улыбались, им было очень приятно внимание»,— рассказала Екатерина.

Большое количество жителей области приняли участие в таких всероссийских акциях, как «Фонарики Победы», «Поём День Победы» и других. Причём, как отметила Екатерина, в акциях активно принимало участие и молодое поколение.

«Можно сказать, что такой необычный формат праздника ещё больше сплотил семьи, так как люди, находясь дома, всей семьёй придумывали украшения, рассказывали молодому поколению истории своих героев. И очень радует то, что как взрослые, так и дети приняли участие во всероссийских акциях, было очень красиво и ярко»,— добавляет руководитель регионального ВОД «Волонтёры Победы».

Кроме того, некоторые южноуральцы даже посадили на своих участках деревья в честь героев, погибших в бою.

Таким образом, несмотря на эпидемию, праздник состоялся, и к старым традициям добавились новые, которые не только воспели подвиги Героев войны, но и, возможно, даже больше сплотили людей.