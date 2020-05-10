«Вирус не сломил дух единства»: как в Челябинской области отметили День Победы

Несмотря на ограничения из-за эпидемии коронавируса, праздник удался.

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Несмотря на эпидемию коронавируса и перенос всех мероприятий, День Победы в Челябинской области прошёл ярко и незабываемо. Огромное количество людей приняли участие в разнообразных всероссийских акциях и доказали, что, несмотря на непростое время, мы всё равно едины. Редакция сайта «Первый областной» узнала, как, например, прошёл праздник в Южноуральске, и глава города Александр Лазарев рассказал, что праздник получился ярким и масштабным.

«Когда я ехал домой около 9 часов вечера, то увидел на балконах людей огромное количество как российских, так и победных флагов. Очень много горожан распевали песни на балконах, и всё это получалось синхронно и масштабно. Очень многие приняли участие в акции „Фонарики Победы“, украшали ими балконы, окна. Дети выставляли свои рисунки, и очень радостно что такое молодое поколение приняло участие в этом празднике. Никакой вирус не смог сломить дух единства и патриотизма в такой день»,— рассказал Александр Лазарев.

Также он добавил, что было немного обидно потому, что не удалось провести шествие Бессмертного полка, но оно обязательно пройдёт чуть позже.

Глава Троицка Александр Виноградов также сообщил сайту «Первый областной», что несмотря на коронавирус, праздник удался.

«Огромное количество жителей Троицка приняли участие в самых разных всероссийских акциях, посвящённых Дню Победы. С балконов пели песни военных лет, во дворах устраивали концерты, было организовано такое своеобразное караоке, в котором жители активно принимали участие. Для детей были проведены онлайн-уроки, они делали тематические поделки. Потом всё это будет выставлено, и их сможет увидеть любой желающий. Несмотря на ограничения, праздник прошёл на ура»,— рассказал глава Троицка.

Кроме того, сам Александр Виноградов лично позвонил каждому ветерану, проживающему в городе, и поздравил с Днём Победы.

Новые традиции празднования Дня Победы, возникшие в связи с эпидемией, не только не сломили дух единства людей, но и даже умножили его: никогда ещё люди, находящиеся в стенах своих домов, не были так сплочены. И положительных эмоций в этом году ничуть не меньше, чем раньше!