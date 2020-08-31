Жители «немецкого квартала» в Челябинске жалуются на отсутствие ремонта в их домах

Отремонтировать здания нельзя из-за того, что дома признали объектами культурного наследия.

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«Немецкий квартал» в Челябинске просто разваливается. Покосившиеся стены, окна без рам и стекол, прогнившие трубы, плесень на стенах, грызуны и насекомые — это не полный список проблем, с которыми сталкиваются местные жители. Делать ремонт в данных домах нельзя, они были признаны объектами культурного наследия.

«У нас стены зимою просто покрываются в некоторых местах льдом, холод стоит страшный. У нас падают балконы, уже несколько раз падали балконы», — рассказывают корреспонденту медиахолдинга ОТВ жительница «немецкого квартала» Татьяна Переверзева.

В доме она живет уже 25 лет, но в последнее время и Татьяна, и ее соседи, больше всего боятся, что ветхое здание рухнет. Еще в 2017 году дома были признаны ветхоаварийными, однако когда им присвоили статус объектов культурного наследия. Однако статус был отозван. Данное решение пытались оспорить краеведы.

«По решению суда мы отменили приказ, который исключал, объекты из списка выявленных. Теперь они опять носят статус объектов культурного наследия», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Наталья Рыбакова.

Именно поэтому в данный момент в ветхоаварийных домах нельзя провести ремонт.

«Мало объявить какое-то здание памятником архитектуры, нужно суметь его сохранить и в дальнейшем использовать. Без этого, без комплексного видения ситуации, все остальное будет словами на ветер», — прокомментировал ситуацию сотрудник государственного исторического музея Южного Урала Алексей Опейкин.

Госкомитет по охране объектов назначил экспертизу, которая определит, объектом культурного наследия регионального или федерального уровня будет «немецкий квартал». До решения экспертизы ремонт в домах проведен не будет.

Напомним, что квартал был построен еще в 40-е годы пленными немцами. Ремонт в домах не проводили с тех времен.