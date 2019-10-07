Вокруг «Немецкого квартала» продолжают разгораться страсти

Областной суд отправил дело о снятии статуса памятника культурного наследия на новое рассмотрение.

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Борьба челябинского краеведа Юрия Латышева и Государственного комитета по охране памятников культурного наследия продолжается. Дело касается так называемого «Немецкого квартала» в Металлургическом районе. В июле этого года Центральный районный суд Челябинска признал незаконным приказ Госкомитета, согласно которому дома, расположенные на улице Социалистической и входящие в «Ансамбль жилых домов», исключались из реестра объектов культурного наследия.

«Кроме того, суд первой инстанции возложил обязанность на Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области повторно рассмотреть вопрос о возможности включения указанного ансамбля в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Госкомитет с принятым решением не согласился, против этого также выступили и некоторые жители. Дело в том, что дома, входящие в этот ансамбль, нуждаются в капительном ремонте, и жители давно его ждут. Статус объекта культурного наследия накладывает ряд ограничений на работы в рамках капитального ремонта, процедура усложняется и затягивается. Поэтому решение Центрального районного суда Челябинска было оспорено в областной инстанции.

«Может быть, областной суд в чём-то и прав, это было и так ясно. Конечно, не стоит вопрос, что эти дома скоро снесут, но всё равно обидно за дома», — прокомментировал решение Юрий Латышев.

Таким образом, с «Ансамбля жилых домов» все же сняли статус объекта культурного наследия.