Жители Миасса поддержали все дополнительные меры по сохранению озера Тургояк

Фейерверки и застройки наносили водоёму большой ущерб.

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На заседании правительства Челябинской области 20 февраля был утверждены изменения по вопросам экологического состояния и развития озера Тургояк, расположенного в Миассе. Так, внесены изменения о запрете выделения новых земель под строительство и использовать фейерверки. С данными предложениями выступали общественники и активисты.

Экоактивист и известный миасский морж Сергей Власов, живущий непосредственно около берега озера Тургояк, настоятельно просил запретить именно фейерверки, которые любят запускать жители, особенно вовремя большого количества выпускных, традиционно выпадающих на время рыбного нереста.

«Я начал заниматься уже около четырёх лет назад. Обращался в разные инстанции. При праздниках и разных мероприятиях это невозможно было терпеть, ведь это не только лишний шум для людей, живущих рядом, но и значительный экологический ущерб. Если в тех же океанариумах запрещают фотографировать рыб со вспышкой — это для них стресс, то тут — яркий и громкий фейерверк. Очень радует, что минэкологии вынесло это на правительственный уровень. Донесли об этой проблеме губернатору. Вопрос оперативно решили», — поделился Сергей Власов.

Также и экологи отмечают важность новых запретов. Хотя, к примеру, нельзя наглухо оградить озеро забором и не пускать туда жителей, хоть это и будет полезно для экосистемы водоёма.

«Мы должны рационально использовать те ресурсы, которые есть. Этот объект должен служить народу. Поэтому предложения по озеру обсуждаются, анализируются. Одной из самых основных угроз является ухудшение качества воды. Раньше, ещё в далекие советские годы, она была кристально чистой. Сейчас же она слабозагрязнённая. И это всё задокументировано. Сточные воды разными путями попадают в озеро», — отметил Лагунов Александр, председатель общественного экологического совета Миасса, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ.

Также подчёркивалось, что вода в Тургояке очень медленно меняется и обновляется. Из-за этого может происходить цветение воды. А самым опасным фактором является ежегодная рекреационная нагрузка на эту «жемчужину Урала». Каждый год там отдыхает от 160 до 180 тысяч человек. Это превышает ёмкость побережья озера.

Поэтому, в том числе и для снижения нагрузок на водоём, вводится запрет на предоставление земельных и лесных участков под возведение объектов капитального строительства, размещение некапитальных строений и сооружений.

Причём на этом не следует останавливаться. Следующим этапом будет проведение инвентаризации объектов для проверки законности его нахождения. После инвентаризации губернатор поручил министерству экологии разработать проект природного парка озера Тургояк, что позволит соблюсти баланс между развитием туризма и сохранения озера. В рамках него должны появиться зоны особой заповедной охраны, в которых вообще будет запрещено вести хозяйственную деятельность. Помимо всего этого, будут ужесточены штрафы за нарушения.