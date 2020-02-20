На берегу Тургояка запретят фейерверки и новые стройки

По поручению губернатора ввели дополнительные меры по сохранению озера.

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На заседании правительства Челябинской области 20 февраля обсудили изменения в положении о памятнике природы. На Тургояке планируют запретить выделять новые земли под строительство, а также использовать фейерверки.

Запрет распространится на размещение за пределами 50 метров от границы памятника природы некапитальных строений и сооружений. Исключением станут объекты отдыха, туризма, ФОКи. Все это позволит уберечь Тургояк от массовых застроек.

«На сегодняшний день водоем страдает от растущей рекреационной нагрузки, и это не может не сказываться на его состоянии. Введение дополнительных защитных мер не только позволит уберечь Тургояк от бесконтрольной застройки и негативного антропогенного воздействия, но и сохранит озёро для жителей региона, которые смогут и дальше беспрепятственно отдыхать в любимых местах», — подчеркнул министр экологии региона Сергей Лихачев.

Добавим, что о введении дополнительных мер охраны памятников природы Алексей Текслер заговорил еще в прошлом году.