Статус «памятник» введён для Тургояка, чтобы снизить негативные последствия человеческого воздействия

Об этом заявили в российском экологическом обществе.

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Для усиления природоохранной защиты озера Тургояк внесены изменения в положение о памятнике природы. Об этом объявили 20 февраля во время заседания правительства Челябинской области.

И сделано это для того, чтобы снизить все риски, которые несут за собой негативные последствия для водоёма.

«Мы создаём более жесткий природоохранный режим. Это должно способствовать тому, чтобы сохранить этот удивительный памятник и территорию вокруг него. И здесь мы говорим о запрете нового строительства объектов на берегу Тургояка. Но проблема в том, что делать с объектами, которые уже построены. С ними нужно отдельно разбираться. Поэтом мы создаём отдельную рабочую группу совместно с Минэкологии, пригласим туда общественников, а также всех, кто стоял на защите озера. Вместе мы будем проводить их инвентаризацию», — рассказал Рашид Исмаилов, председатель российского экологического общества.

Также отмечалось, что если эта рабочая группа выявит, что данные объекты действительно несут угрозу озеру, то им нужно будет либо предъявлять дополнительные требования, либо давать рекомендации 3 что нужно сделать, чтобы стать более экологичным объектом.

И эти данные нововведения никак не скажутся на отдыхе жителей, которые и дальше смогут посещать любимое озеро и наслаждаться его красотами. Они лишь помогут уберечь Тургояк от массовых ненужных застроек.