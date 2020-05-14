Министерство экологии установит контроль над стройкой на Тургояке

На реконструкцию старого детского лагеря пожаловались жители и экоактивисты.

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Очередная стройка на Тургояке стала поводом для проверки со стороны регионального Министерства экологии. Жители в социальных сетях пожаловались на работы, которые ведутся в бывшем лагере «Светлячок» буквально в 20 метрах от озера. Как рассказали в Минэко рассказали, что проект реконструкции был утвержден Главным управлением лесами еще в прошлом году. В настоящее время в планах сотрудников министерства организовать проверку, чтобы установить, соответствуют ли проводимые работы тем требованиям, которые к ним были предъявлены.

«В настоящее время управлением регионального государственного экологического надзора по информации, поступившей от общественников, проведено рейдовое мероприятие, возбуждено административное расследование. Будем контролировать, соответствуют ли проводимые работы проекту, утвержденному Главным управлением лесами», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В министерстве также добавили, что бывший пионерский лагерь «Светлячок» располагается в природоохранной зоне памятника природы. В рамках начатой реконструкции здесь будет проведено подключение к очистными сооружениям канализации. Стоки с нее будет складироваться, а затем откачиваться силами подрядчика. Разработанный проект реконструкции полностью соответствует требованиям закона.