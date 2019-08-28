Известный челябинский граффитист создал новый масштабный арт

У местного зоопарка теперь пестрят яркие картинки с разными животными.

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Вчера, 27 августа, известный челябинский граффитист Тимур Абдуллаев завершил первый этап росписи забора у Зоопарка. Гигантские бабочки, тигр, слоны, зебры и прочие лесные и тропические обитатели теперь радуют глаз посетителей не меньше, чем настоящие животные. Результатом проделанной работы автор поделился на своей странице в Instagram.

«Проходили мимо, когда преображение стены только начиналось. Какая красота!»,— пишет пользователь Ольга на странице Тимура.

Действительно, красота! Но самое главное, что уже через неделю начнётся второй этап росписи. Однако всех карт корреспонденту сайта «Первый областной» Тимур не раскрыл, поэтому, что будет изображено по окончанию второго этапа, пока неизвестно. В данный момент мастер работает над объектом в Сатке.

Среди последних работ талантливого челябинца — роспись табачного магазина в Парковом-2, восхитительное граффити в кальянной «Сумерки» и масштабная работа в честь открытия нового инновационного заправочного комплекса «Новатэк» недалеко от Копейска. Совместно с ребятами из созданной Тимуром команды GraffitiCrew множество объектов стали стильным и яркими не только в Челябинске, но по всему региону, в Москве, Краснодаре и других городах.

Ребята расписывают абсолютно всё: стены домов, заборы, помещения, электрические будки. Выполняют множество проектов на заказ. Кроме того, владеют собственным магазином по продаже краски. И частенько занимаются волонтёрством.

«Расписываем здания на улицах Челябинска, бесплатно оформляем стены в различных социальных учреждениях: спортивных школах, больницах, детских садах. Часто подходят люди и просят расписать стену какого-то дома. Ну, говорю, столько-то нужно на краску, деньги за работу не беру. Но бывает и так, что даже краску приходится оплачивать самому»,— рассказывал ранее Тимур Абдуллаев.

А мы вместе с жителями Челябинска с нетерпением ждём результатов второго этапа росписи забора у Зоопарка.