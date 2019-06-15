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/ Самое большое граффити на Южном Урале украсило стену ТРК в Челябинске

Самое большое граффити на Южном Урале украсило стену ТРК в Челябинске

Работа шла целую неделю.
сегодня в 11:37
  |  Общество

Еще одно граффити украсит Челябинск. На этот раз художники рисуют прямо на стене ТРК «Родник». «Добавить жизни» зданию попросила сама администрация комплекса. Теперь со стороны Университетской набережной можно будет любоваться на кита и китенка. Работа шла целую неделю.

Это будет самое большое 3Д граффити на Южном Урале. Работа на задней парковке ТРК «Родник» завершится 15 июня. Граффити создается в рамках проекта Ural Art Summer. — сообщил автор Тимур Абдуллаев.

Отметим, что граффити Тимура Абдуллаева можно встретить не только в Челябинске. Например, недавно команда художника украсила фасад дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. На фасаде появились белые птицы, напоминающие о трагедии 31 декабря 2018 года.

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