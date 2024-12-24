Жители Магнитогорска смогут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг

Новогодняя почта также будет работать в Челябинске

На городском курорте Магнитогорска «Притяжение» впервые откроют новогоднюю почту. На открытках изображены рисунки с активностями парка. Жители смогут отправить корреспонденцию и родственникам по всей России, и Деду Морозу в Великий Устюг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».

«На карточках изображены зимние активности, доступные для гостей курорта: катание на коньках и санях, захватывающие спуски на горных лыжах и сноубордах с видового холма, а также ключевые точки зимней „территории волшебства“ — Арт-квартал, ярмарочная площадь с елкой и светящимися фигурами», — рассказали в пресс-службе.

Среди туристов становится популярным отправлять открытки из путешествий. Ожидается, что на новогодние каникулы в парке соберутся любители активного отдыха со всей России.

«И многие будут рады отправить из парка новогоднюю открытку с поздравлениями и теплыми пожеланиями», — отметил директор регионального управления «Почты России» Константин Болдырев.

Специалисты будут регулярно сортировать открытки и направлять их адресатам.

В Челябинске «Почта Деда Мороза» откроется 27 декабря в ледовом городке на площади Революции. Она будет принимать корреспонденцию до конца января.

Дополнительный ящик для приема новогодних писем Деду Морозу также установили в центральном отделении Челябинска (ул. Кирова, 165).